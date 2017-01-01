Госбюджет-2018: Бюджет МВД увеличат на 11 миллиардов

Также увеличено финансирование Госпогранслужбы
Об этом говорится в тексте закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованом на сайте Верховной Рады.
В этом году предусмотрено выделение на 11,15 млрд больше, чем в 2017-м, когда МВД получило 54,84 млрд гривен.
Также 200 млн грн предусмотрено на строительство или покупку жилья военнослужащим Госпогранслужбы. Финансирование увеличено на 17,9% до 9,3 млрд грн.
На Государственную службу по чрезвычайным ситуациям предусмотрено 11,23 млрд грн, в тому числе гидрометеорологическую деятельность, на жилье, на приобретение пожарной и другой специальной техники отечественного производства, на приобретение, модернизацию и ремонт вертолетной техники.
На Национальную полицию предусмотрено 24,5 млрд грн. На Национальную гвардию предусмотрено 10,9 млрд грн, из них 200 млн грн на жилье военным.