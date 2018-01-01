Обнародованы данные о долгах по зарплате перед украинцами

Предприятия Волынской области должны своим сотрудникам 50,2 процента всей заработной платы.

Задолженность по зарплате на экономически активных украинских предприятиях за первое полугодие 2018-го выросла на 11 процентов.

Как сообщает "Страна.ua", общий долг по зарплате в Украине составил более 2,7 млрд грн (около $ 100 млн. - Прим.).

Наибольший показатель задолженности зафиксирован в Волынской области - местные предприятия должны своим сотрудникам 50,2 процента всей заработной платы. Наименьший - в Киевской области, столичные работодатели задолжали работникам 4,1 процента.

Несмотря на рост задолженности по стране, Кировоградской, Ровненской и Ивано-Франковской областях он сократилась.

Ранее сообщалось, что за 2017 год членам правления НАК "Нафтогаз Украины" были выплачены премии в размере почти 128 млн грн. По сравнению с 2016-м сумма вознаграждений для топ-менеджеров "Нафтогаза" выросла в 2,5 раза.

Так, в 2017 году только председатель правления НАК Андрей Коболев получил 47,1 млн грн денежных поощрений.

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