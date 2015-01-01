Государство официально стало владельцем "ПриватБанка"

Министерство финансов приобрело 100% акций "ПриватБанка".

Государство официально стало владельцем крупнейшего украинского банка . Министерство финансов приобрело 100% акций "ПриватБанка".

Договор о продаже был подписан 21 декабря между Минфином и Фондом гарантирования вкладов физических лиц, сообщает пресс-служба фонда.

"Функцией Фонда гарантирования в указанном процессе было установление контроля над банком, его подготовка к переводу в государственную собственность и обеспечение передачи новому владельцу", — говорится в сообщении.

В течение трех суток специалисты Фонда работали над формированием резервов под активные операции, было осуществлено дополнительную эмиссию акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

Акции "Приватбанка" стоили Министерству финансов одну гривну. Фонд гарантирования объясняет, что такая сумма соответствует Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", поскольку капитал банка приобрел отрицательное значение.

"Вхождение государства в капитал ПАО КБ "ПриватБанк" и дальнейшая докапитализация банка позволит обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами банка как физическими, так и юридическими лицами, с сохранением валюты вкладов и других условий заключенных договоров", — сообщает Фонд гарантирования вкладов.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что процесс стабилизации "ПриватБанка", который был национализирован, может занять от одного до трех лет.

фото: itc.ua