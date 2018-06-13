Гривня возглавила перечень наиболее укрепившихся по отношению к доллару валют – Bloomberg

По информации агентства, в тонусе украинскую национальную валюту держит МВФ.
Как пишет Bloomberg, держать под контролем государственные финансы помогла программа сотрудничества с Международным валютным фондом.
Согласно данным агентства, в этом году гривня выросла на 7,6% в отношении к доллару, опередив грузинский лари и колумбийский песо.
Отмечается, что Украина входит в пятерку стран с наиболее уязвимой валютой и имеет ряд серьезных проблем. В частности, у нее низкий объем золотовалютных резервов, высокий уровень коррупции и большой государственный долг.
Напомним, глава Национального банка Яков Смолий заявил, что сейчас курс валюты в Украине полностью формирует рынок, а НБУ исполняет наблюдательную функцию.
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