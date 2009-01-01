Гройсман назвал условие, при котором цены на газ в Украине значительно снизятся

В 2020-м украинское "голубое топливо" станет дешевле раз и навсегда, утверждает премьер.

Газ и гривны, иллюстрация Фото: investigator.org.ua

Премьер-министрзаявил, что в Украинезначительно снизятся после увеличения страной добычи "голубого топлива" до уровня самообеспечения.

Об этом он рассказал на заседании Кабмина, пишет УНИАН.

По словам чиновника, государство сможет к 2020 году выйти на такой уровень добычи газа, который позволит покрыть нужды коммунальной теплоэнергетики и населения.

"В 2020 году мы сможем перейти к совсем другому формированию цены на украинский газ. Он станет значительно дешевле, чем сейчас. Он станет дешевле не на месяц и не на два, а раз и навсегда", — добавил премьер.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик говорил, что к 2020 году Украина намерена полностью перейти на газ собственной добычи и отказаться от его импорта.