Гройсман назвал задачу Кабмина на 2017-й

По словам премьера, он добьется того, чтобы каждый работодатель оценивал работу своих сотрудников.

Владимир Гройсман УНИАН

Премьер-министрзаявил, что задачей Кабмина на 2017-й год является рост(ВВП) и определение условий для увеличения зарплат граждан страны.

Об этом он заявил, открывая заседание правительства, пишет УНИАН.

В то же время чиновник пообещал, что добьется того, чтобы каждый работодатель оценивал работу своих сотрудников.

"Наша задача на 2017 год — рост экономики и определение условий для роста зарплат украинцев", — отметил премьер.

По его словам, "есть четкие приоритеты по каждому министерству, сегодня, в январе, надо определять план действий и концентрировать команды министерств совместно с парламентом, чтобы принимать эффективные решения и обеспечивать развитие".

Напомним, в начале декабря 2016 года Верховная Рада приняла разработанный Кабмином законопроект, позволяющий повышение с 1 января 2017-го минимальной зарплаты двое — до 3,2 тыс. гривен. Позже документ подписал президент Петр Порошенко.