Гройсман не допустит роста цен на газ для украинцев и пригрозил уволить чиновников

Гройсман пригрозил увольнением всем чиновникам, которые заявили о возможном повышении цены газа для населения

Владимир Гройсман. kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил увольнением всем чиновникам, которые заявили о возможном повышении цены газа для населения на 40%

Как сообщили в пресс-службе правительства, премьер заявил, что никакого роста цен на природный газ не будет.

"Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40%, должны или ответственно работать, или писать заявление на увольнение", — сказал он.

Напомним, коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на природный газ для населения может вырасти с 1 апреля 2017 года на 40% по сравнению с нынешним значением в 6,8 грн за куб. м при условии, что государство не будет регулировать значение этой цены решениями Кабинета министров, а ценообразование будет происходить под влиянием рыночных факторов.

Витренко также отмечал, что скачка цен удастся избежать в том случае, если государство оставит за собой контроль над ценообразованием, однако это условие должен одобрить ключевой кредитор страны — Международный валютный фонд.



