Гройсман обещает украинцам навести идеальный прядок на автодорогах за 5 лет

Граждане ощутят, что ситуация изменилась, говорит премьер.

Украинские автодороги нуждаются в ремонте Facebook Авто Евро Сила

Премьерпрогнозирует увеличение темпов строительства и ремонта автомобильных дорог в Украине в следующем году.

"В 2016 году мы начали модернизацию украинских дорог, реконструкцию, капитальный ремонт. В этом году мы уже ускорили темпы и повысили объемы. Я хочу подчеркнуть, что значительно улучшилось и качество выполнения ремонтных работ на дорогах, в следующем году объемы будут еще больше", — сказал он на заседании Кабмина, сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава правительства отметил, что уже в течение следующих нескольких лет украинцы ощутят изменение качества дорог в стране.

"Думаю, что 3-5 лет — и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Понятно, что мы еще не дойдем до каждого уголка, но по большинству, я думаю, украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", — сказал премьер.

Больше о проблеме читайте в авторской статье Светланы Ереминой: "Автобан по-украински. Заставят ли украинцев платить за проезд?"

Фото:Facebook Авто Евро Сила