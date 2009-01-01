Гройсман озвучил главные рекомендации МВФ: пенсионная реформа и введение оборота земель

Украина согласовала обновленный меморандум с МВФ и в нем нет обсуждаемой нормы о повышении пенсионного возраста.

Владимир Гройсман УНИАН Международный валютный фонд дал ключевые рекомендации Украине, среди которых проведение пенсионной реформы и введение оборота земель.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет УНИАН.

Премьер отметил, что оборот земель должен быть введен в интересах украинцев, а цель пенсионной реформы — построение справедливых условий соцзащиты для пенсионеров

По его словам, Украина согласовала обновленный Меморандум с МВФ по программе сотрудничества, и в нем нет обсуждаемой нормы о повышении пенсионного возраста.

"В нем есть две ключевые вещи — реформа пенсионной системы и оборот земель. Но он (оборот земель — ред.) должен быть введен в интересах граждан Украины", — сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что цель реформы пенсионной системы — построение справедливых условий социальной защиты для украинских пенсионеров.

Напмоним, МВФ и Украина подписала меморандум о получении 1 млрд долларов макроэкономической финансовой помощи.