Гройсман озвучил хорошую новость для украинских студентов

В начале месяца стипендии повышены на 18%, отметил премьер.

Гривны, иллюстрация фото: kievskaya.com.ua

Премьер-министрзаявил, что с 1 ноября в Украине как академические, так и социальные стипендии повышены.

Такое решение на заседании принял Кабинет министров, пишет УНИАН.

По словам чиновника, в текущем месяце и в дальнейшем студенты будут получать на 18% больше.

"Хочу сообщить хорошую новость для украинских студентов. Уважаемые друзья, мы принимаем сегодня (8 ноября — Ред.) решение: с 1 ноября мы повышаем стипендии, как академические, так и социальные, для украинских студентов на 18%", — сказал премьер.

Напомним, в октябре в Украине заработала пенсионная реформа, людям повысили выплаты задним числом — уже с 1 октября. Новшество вызвало недовольство, поскольку одним к пенсии прибавили несколько сотен, а другим — пару тысяч гривен.