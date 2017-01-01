Гройсман пообещал, что цена на газ повышаться не будет

Гройсман отметил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения.

Владимир Гройсман. twitter.com/vgroysman

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут.

"Хочу подтвердить, что в этом отопительном сезоне никаких вопросов относительно повышения цены на газ правительством принято не будет", – отметил Гройсман в эфире "112 Украина".

Он также напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) поднимает вопрос о формировании цены на газ в Украине.

"То, что ставит условием МВФ – это вопрос формирования цены на газ, и мы сегодня находимся в диалоге с точки зрения поиска оптимальной справедливой формулы. ... Все, что касается новой формулы – мы в диалоге. И обнародуем это решение, как только сможем найти правильные механизмы с МВФ", — отметил Гройсман.

На своей странице в Twitter Гройсман добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения.

"Меня интересует не только формула газа, но, и чтобы люди были защищены. Один элемент без другого работать не будет. Должны компенсировать изменение цены социальной защитой населения", — заявил Гройсман.

Ми знаходимося зараз у діалозі щодо оптимальної ціни на газ. Як і обіцяв в цьому сезоні підвищень НЕ буде. Мене цікавить не тільки формула газу, а й щоб люди були захищені. Один елемент без іншого працювати не буде. Маємо компенсувати зміну ціни соціальним захистом населення. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 января 2018 г.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что по требованию МВФ в Украине повысят цену на газ.

Также сообщалось, что Украина намерена вскоре предложить Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения.

Напомним, 17 января появилась информация о том, что правительство планирует изменить методику определения цены на газ для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на 8,3%, то есть, с 4942 гривен за тысячу кубометров до 5352 гривен. И такая цена будет действовать до 1 апреля 2019 года.

Также отметим, что в Кабмине опровергли сообщения о том, что с 1 апреля цена на газ для населения поднимется на 8%.