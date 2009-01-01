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Гройсман рассказал, что годами уничтожало возможности для роста экономики Украины

Сегодня, 12:19

Нужно говорить в глаза о реальном положении дел, считает премьер.

Гройсман
Владимир Гройсман facebook.com/volodymyrgroysman
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что коррупция годами уничтожала возможности для экономического роста Украины.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам чиновника, "нужно говорить в глаза о реальном положении дел и о том, что именно требует изменений".

"Коррупция годами уничтожала возможности для экономического роста", — отметил премьер.

Ранее во Всемирном банке спрогнозировали, что в 2017 году экономика Украины (ВВП) будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности страны и результативности уже проведенных реформ.

Теги:  
Украина, коррупция, Гройсман, экономика
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