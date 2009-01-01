Гройсман рассказал, что годами уничтожало возможности для роста экономики Украины

Нужно говорить в глаза о реальном положении дел, считает премьер.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
По словам чиновника, "нужно говорить в глаза о реальном положении дел и о том, что именно требует изменений".
"Коррупция годами уничтожала возможности для экономического роста", — отметил премьер.
Не замовчуйте проблеми, з якими ви стикаєтесь. Лише завдяки чесному і відкритому діалогу влади і бізнесу ми досягнемо успіху.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 січня 2017 р.
Ранее во Всемирном банке спрогнозировали, что в 2017 году экономика Украины (ВВП) будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности страны и результативности уже проведенных реформ.