Гройсман рассказал, как будут растамаживаться авто на "евробляхах"

Гройсман заявил, что сейчас ведется работа в профильном комитете Рады над решением этого вопроса.

Владимир Гройсман. Korrespondent.net

Автомобили, которые въезжают в Украину из Литвы и других европейских стран, должны растаможиваться на общих основаниях.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет "УНИАН".

"Я считаю, что закон должен быть один для всех и не должно быть кого-то избранного, на каких номерах. Должна быть общая система растаможки в стране, если какие-то непомерные ставки – давайте об этом говорить", – сказал Гройсман.

Он также отметил, что сейчас ведется работа в профильном комитете парламента над решением этого вопроса.

"Ввозить автомобили, которые нигде никем не регистрируются и на которых очень часто происходят преступления и в отношении которых невозможно ничего выяснить, — это ненормально. Никто не хочет ничего плохого сказать в отношении автомобилистов, но нужно понимать, что нам надо находить правильное решение, которое сделает всех равными перед законом", — подчеркнул премьер.

Ранее "Главред" сообщал о рекордных штрафах за автомобили на "евробляхах".