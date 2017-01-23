Гройсман рассказал, кого считает "классовыми врагами"

Терпеть не могу "ущербных", которые приходят на реальные предприятия и начинают цепляться, сказал премьер.

Владимир Гройсман kmu.gov.ua

Премьер-министрзаявил, что поддерживает инспекции, но те, кто "кошмарит" бизнес, для него "являются классовыми врагами".

Об этом чиновник рассказал в рамках форума по экономическому развитию регионов, пишет Украинская правда.

По его словам, он терпеть не может "ущербных", которые приходят на реальные предприятия и начинают цепляться, выписывать какие-то штрафы.

"Те, кто "кошмарит" бизнес, для меня являются классовыми врагами, я их просто не понимаю. У меня отторжение таких людей. Я бы резче сказал, если бы не было камер", — отметил премьер.

Ранее Владимир Гройсман говорил, что коррупция годами уничтожала возможности для экономического роста Украины. Ознакомиться со сведениями главы Кабмина можно здесь.

Фото: kmu.gov.ua