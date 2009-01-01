Гройсман сказал, что в 2016-м Кабмин выполнил ключевую задачу

Показатель роста экономики нашей страны по итогам четвертого квартала прошлого года составил 4,7%, отметил премьер.

Владимир Гройсман УНИАН

Премьер-министрзаявил, что в 2016 году Кабмину удалось выполнить ключевую задачу и остановить падение экономики.

Об этом чиновник заявил, рассказывая об итогах работы правительства в прошлом году, пишет УНИАН.

По его словам, бюджет был выполнен с дефицитом 3,1%, таким образом, исполнено требование международных кредиторов Украины.

"... удалось остановить падение экономики и обеспечить ее рост. Показатель роста ВВП Украины по итогам четвертого квартала составил 4,7%, что является очень оптимистическим показателем", — отметил премьер.

Ранее первый заместитель министра финансов — Оксана Маркарова — говорила, что в 2016 году экономика нашей страны выросла на 1,8%. Ознакомиться с ее сведениями можно здесь.