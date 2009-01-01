Hewlett-Packard на CES 2017: топовые модели компьютерной техники второго поколения

Выход новой "партии" флагманской компьютерной техники от Hewlett-Packard уже не за горами. В начале января компания представила пять устройств — два премиальных гибридных ноутбука EliteBook x360 и Spectre x360, дизайнерский компьютер для трехмерной графики Sprout Pro G2, а также две модели с изогнутыми экранами — моноблок Envy Curve 34 и монитор Omen X 35. Презентация новинок состоялась на выставке CES 2017.

Выставка CES 2017

EliteBook x360

Ультрабук-трансформер EliteBook x360 — самый тонкий представитель ноутбуков HP, имеющий толщину 14?9 мм. Модель второго поколения будет поставляться в разных комплектациях. За обработку данных отвечает процессор VII поколения от Intel — Core i7 7600U, Core i5 7300U или Core i5 7200U. Поворотный (360 градусов) 13.3-дюймовый экран представлен в двух вариантах — с разрешением 1920 х 1080 или 3840 х 2160 точек. Объем оперативки составит 16 Гб, а емкость твердотельного SSD-накопителя — 128, 256, 360 или 512 Гб. Девайс может продержаться без подзарядки до 16 часов.

Spectre x360

Ультрабук-трансформер EliteBook x360

Еще одна новинка — гибридный ультрабук Spectre x360. Трансформер от HP оснащен 15.6-дюймовым сенсорным 4К-дисплеем, позволяющим использовать стилус. В ноутбуке установлен процессор седьмого поколения Intel Core i7 7500U, ОЗУ на 16 Гб и видеоадаптер GeForce 940MX. Этих возможностей с головой хватит для работы с любыми требовательными приложениями — что подтверждают отзывы о Hewlett Packard Spectre x360 (2016 года) — предшественнике с более скромными характеристиками. Новая модель получит SSD-накопитель на 256 Гб, 512 Гб или 1 ТБ и емкий аккумулятор, обеспечивающий до 12 часов автономности. Вес ультрабука составит всего 1.8 кг.

Sprout Pro G2

Дизайнерский компьютер-моноблок Sprout Pro G2 оснащен системой 3D-сканирования объектов, состоящей из камеры с разрешением 14.6 Мп, камеры с функцией трехмерного сканирования Intel RealSense и 3D-проектора. Вместо привычных устройств ввода — клавиатуры и мыши — используется сенсорная панель с диагональю 21.3 дюйма, поддерживающая стилус Active Pen. Сенсорный FullHD-монитор имеет диагональ 23.8 дюймов. Модель получила мощную начинку, заточенную для работы с графикой — процессор Intel Core i7 7700T, видеокарту GeForce 960M, оперативную память на 16 Гб и накопитель SSD на 1 ТБ.

Envy Curve 34

Новый моноблок Envy Curve 34 получил широкоформатный изогнутый 4К-дисплей с диагональю 34 дюйма и разрешением 3400 х 1440 точек. Аппаратная платформа включает процессор VII поколения Intel Core i5 или i7 и GPU AMD Radeon RX 460. Модель оснащена двумя типами накопителей — винчестером на 1 ТБ и SSD на 256 Гб. За быстродействие отвечает ОЗУ объемом 16 Гб. Моноблок дополнен встроенным ЗУ с поддержкой стандарта Qi, позволяющим заряжать совместимые мобильные устройства.

Omen X 35

Последняя новинка от Hewlett Packard — Omen X 35 — 35-дюймовый широкоформатный геймерский монитор с радиусом кривизны 1800 мм и соотношением сторон 21:9. Разрешающая способность модели составляет 3400 х 1440 точек, максимальная частота обновления — 100 Гц. Для увеличения частоты обновления от 60 до 100 Гц потребуется компьютер, оснащенный GPU NVIDIA с технологией G-Sync. Монитор обладает высокой контрастностью 2500:1. В числе преимуществ — наличие регулируемой подставки и RGB-подсветки.