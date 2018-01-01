Илон Маск решил составить конкуренцию Петру Порошенко

Илон Маск раскритиковал концепцию так называемого "экономического рва", которая была предложена Уорреном Баффетом.

Илон Маск решил заняться кондитерским бизнесом Фото: Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своих намерениях "открыть кондитерскую фабрику", подчеркнув, что говорит "супер серьезно".

Таким образом предприниматель прокомментировал свои разногласия относительно способов ведения бизнеса с известным инвестором-миллиардером Уорреном Баффетом.

Как сообщает Fortune, ранее Маск раскритиковал концепцию так называемого "экономического рва", которая была предложена Баффетом более 10 лет назад. Инвестор называет так долгосрочное конкурентное преимущество, которое обеспечивает компании более высокие прибыли.

Маск назвал "рвы" неудачной стратегией в долгосрочной перспективе. "Если ваша единственная защита от наступающей армии – это ров, долго вам не выстоять. Что действительно имеет значение — это темп инноваций, который является определяющим фактором конкурентоспособности", — подчеркнул он.

Комментируя заявление Маска Баффет посоветовал Маску "держаться подальше" от кондитерского бизнеса. В частности от компании See's Candies, которой владеет его холдинговая компания Berkshire Hathaway.

Баффет признал, что ускорение технологического прогресса влияет на бизнес, однако считает, что его концепция по-прежнему является ключевой. "Рвы" некоторых компаний сегодня более неприступны, чем когда-либо.

"Илон может перевернуть все верх дном в некоторых областях… Я не думаю, что он возьмет нас в кондитерский бизнес", — указал инвестор на собрании акционеров Berkshire Hathaway 5 мая.

В конечном итоге, Маск указал в своем Twitter, что говорить о приверженности идее "рвов" — это "хороший способ сказать, что вам нравятся олигополии".

Напомним, ранее сообщалось о том, что свою долю в крупнейшем активе, кондитерской корпорации "Рошен", Петр Порошенко передал в доверительную собственность "Ротшильд".

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