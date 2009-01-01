Иск России в ВТО: какими могут быть последствия для Украины

Эксперты рассказали, чем грозит поданный Россией иск в ВТО против Украины нашей стране.
"Есть серьезные основания предполагать, что эти меры принимаются Украиной в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения. Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права. При этом некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а напротив создают для нее дополнительные проблемы", — озвучил позицию России в отношении вводимых ограничений со стороны Украины глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
При этом уточняется, что речь идет о запретах на ввоз из России в Украину мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров; особые процедуры применяются при ввозе российских книг и иной печатной продукции, а при ввозе подержанных российских автомобилей применяется особый режим налогообложения.
Однако почему-то министр Орешкин забывает, что Россия в отношении украинских товаров, особенно продовольственных, сама вводила массу ограничений и запретов. Причем делала она это еще до войны на Донбассе, когда у власти в Украине был Виктор Янукович, — именно тогда начались "торговые войны" России против Украины.
Эксперты рассказали "Главреду", какие последствия может иметь для Украины иск России в ВТО, чем это ей грозит, какова вероятность, что ВТО заставит Украину снять часть санкций против России, как в этом споре Киев может аргументировать принятые раннее меры в отношении российских товаров, а также почему Москва посчитала себя вправе подать такой иск против Украины, хотя сама же вводила аналогичные ограничения.
Иск России в ВТО против Украины — это реакция на подобные иски, ранее уже поданные Киевом против Российской Федерации в ту же ВТО. Это были жалобы по поводу ограничений, которые Москва ввела против украинских товаров, особенно продовольственной группы, запретив их поставки в РФ, а также жалобы на препятствия транзиту украинских товаров через территорию РФ. Теперь эти жалобы встретятся в ВТО.
Украина свою позицию аргументирует одним — санкции, которые она вводила против России, вводились уже в ответ. И, кстати, самые чувствительные из них — это вовсе не ограничения поставок из России продуктов питания, а прекращение украинских поставок в рамках промышленной кооперации между Украиной и Россией, особенно в сфере военно-промышленного комплекса и товаров двойного назначения. Потому что Россия лишилась, например, двигателей для вертолетов производства "Мотор Січі", двигателей для кораблей военно-морского флота, которые производятся на Николаевском заводе "Заря"-"Машпроект" и т.д. Именно такие ограничения на поставки технологических товаров для России наиболее чувствительны.
Едва ли ВТО займет позицию какой-либо из сторон — Украины или РФ, поскольку действия обеих противоречат действующим соглашениям в рамках ВТО. Скорее всего, ВТО придется рекомендовать обеим сторонам снять ограничения, противоречащие нормам и соглашениям ВТО. Но выполнить такие рекомендации будет невозможно, поскольку как раз торгово-экономические ограничения в виде санкций против России приняли и многие другие страны, помимо Украины, в частности, страны Европейского Союза и США. И эти санкции, как и ответные санкции со стороны РФ, тоже противоречат нормам и правилам ВТО. При этом Киев продолжает настаивать на сохранении и даже ужесточении этих санкций с целью добиться от Москвы возврата Крыма и территорий Донбасса, контролируемых сепаратистами, под юрисдикцию Украины. Поэтому Украина не сможет отменить торгово-экономические санкции против РФ, даже если РФ согласится отменить санкции против Украины.
А значит, весь этот спор должен рассматриваться в более глобальном контексте — урегулирования международного политического конфликта вокруг Крыма и Донбасса на основе выполнения норм международного права и, затем, снятия санкций и нормализации торгово-экономических отношений между западными странами, прежде всего, странами ЕС и США, и Россией. И, конечно же, в этом же контексте решится вопрос нормализации торгово-экономических отношений между Украиной и Россией.
Путь разрешения международного политического конфликта всем ясен и всем миром признан — это полная реализация Минских соглашений. Запад принуждает и будет принуждать Украину к их полному выполнению, а на Россию будет давить санкциями, вынуждая "эффективно стимулировать" сепаратистов на Донбассе, в свою очередь, тоже выполнить Минские соглашения в полном объеме.
Так что вопрос взаимных претензий Украины и России в ВТО — вторичен и не имеет самостоятельного решения. ВТО Украину ничего не заставит делать, точно так же, как и Россию. Вернуться к выполнению норм и соглашений по ВТО стороны смогут только тогда, когда будут урегулированы серьезные политические конфликты, когда будут реализованы Минские соглашения, когда Донбасс вернется в состав Украины, и когда будет найден вариант решения вопроса Крыма. В общем, это займет достаточно длительный период времени.
У ВТО есть своя процедура действий в таком случае, центральным пунктом которой является рассмотрение юридическим департаментом ВТО такой жалобы, как подала Россия против Украины. ВТО может формально высказаться о том, что нарушения есть, но не вводить никаких санкций и не формулировать такую угрозу, как исключение из ВТО. Такого не будет. Этот вопрос будет рассматриваться комплексно, ведь при вступлении Украины в ВТО Москва согласовала позиции с Киевом, которые обе стороны должны выполнять. Эти положения сейчас нарушаются.
Однако ВТО должна будет принять во внимание обстоятельства, связанные с войной на востоке Украины и аннексией Крыма. Это все — форс-мажорные обстоятельства. А в таких условиях ВТО не будет поддерживать это обращение России. В Уставе ВТО есть такие причины, как форс-мажорные обстоятельства, и они могут быть или военного плана, или плана экономической катастрофы (например, разрыв торгового баланса из-за многократного роста цен на энергоресурсы, разрушение финансовой или денежной системы страны). Такие обстоятельства являются достаточными, чтобы не выполнять обязательства, взятые на себя при вступлении в ВТО. Так что Украине вряд ли будут выдвинуты претензии ВТО в связи с иском России, а Москве будут даны объяснения, что по форс-мажорным обстоятельствам ее иск против Украины не будет рассматриваться в ВТО.
Что касается морального и этического аспекта в данной ситуации, когда Россия подает иски против Украины из-за тех же действий, которые совершает сама в отношении нас, то мы все надеялись, что россияне являются носителями какой-то культуры и морали. Ждали каких-то толерантных и этических отношений. Однако для России не существует никаких моральных или этических принципов, связанных с общностью наших некоторых исторических периодов и проблем, стоящих перед экономиками обеих стран. Россия ни в одном из вопросов не пошла нам навстречу, в том числе в торговле. Зато она быстренько обратились в международную организацию — ВТО, чтобы та наказала Украину, представив нашу страну при этом источником конфликта и причиной расторжения отношений, а не Россию. Всем, в том числе ВТО, известно, что первые ограничения и запреты ввела именно РФ, ссылаясь на санитарные и другие нормы. И этот процесс продолжается. Если рассмотрение вопроса пойдет вглубь, то Украина просто обязана будет обратить на это внимание Всемирной торговой организации.
Дальнейшая судьба иска России против Украины будет зависеть от того, будет ли готова Всемирная торговая организация создать прецедент по применению нормы о том, что каждая страна имеет право на защиту своих национальных интересов в случае военных действий или непредвиденных обременительных международных обстоятельств. А поскольку в Украине так и не объявлено военное положение, то она может взывать только к норме об обременительных международных обстоятельствах, что у нас тождественно понятию АТО. Если украинская сторона обратится к этой норме, а ВТО пойдет на ее использование, это будет первый прецедент. А после этого государство, которое пострадало от этих непростых международных обстоятельств, имеет право на любую форму защиты своих национальных интересов, в том числе посредством введения ограничений в торговых отношениях, например, она может ограничивать доступ товаров, которые поступают из страны-агрессора.
Многое в этом деле зависит от того, насколько правильно будет вести себя украинская сторона, а также от того, готова ли ВТО впервые использовать данную норму. Ведь если эта норма будет впервые применена, это запустит цепную реакцию, согласно прецедентному праву, которым руководствуются в международной практике. И подобную норму тогда смогут использовать другие страны, которые находятся в той или иной форме непредвиденных и обременительных международных обстоятельств.
Украина должна аргументировать свои действия и введение против России санкций только одним — необходимостью защиты своих национальных интересов, причем именно с таким уточнением — в непростых международных обстоятельствах. Использование любых других норм приведет к правовому поражению Украины в границах ВТО.
Что касается того, имела ли Россия право подавать такой иск, если и сама вводила аналогичные санкции против Украины? В разговорах о российской политике слово "мораль" уже, как минимум, три года не актуально. Россия ведет "гибридную войну", больша́я часть которой — это экономика. И принцип у Москвы такой: лучшая защита — нападение. Потому ожидать, что россияне будут соблюдать какие-то моральные нормы и устои, что в дальнейшем не будут продолжать давление и агрессию против Украины, будет большой иллюзией.
Надежда Майная