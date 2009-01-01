Иск России в ВТО: какими могут быть последствия для Украины

Эксперты рассказали, чем грозит поданный Россией иск в ВТО против Украины нашей стране.

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Россия предприняла очередной шаг в "гибридной войне" против Украины. На этот раз РФ подала иск в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) против Украины. В Москве считают, что ограничения, запреты и особые процедуры в отношении российских товаров, которые вводила Украина с 2014 года, нарушают обязательства нашего государства в ВТО.

"Есть серьезные основания предполагать, что эти меры принимаются Украиной в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения. Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права. При этом некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а напротив создают для нее дополнительные проблемы", — озвучил позицию России в отношении вводимых ограничений со стороны Украины глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

При этом уточняется, что речь идет о запретах на ввоз из России в Украину мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров; особые процедуры применяются при ввозе российских книг и иной печатной продукции, а при ввозе подержанных российских автомобилей применяется особый режим налогообложения.

Однако почему-то министр Орешкин забывает, что Россия в отношении украинских товаров, особенно продовольственных, сама вводила массу ограничений и запретов. Причем делала она это еще до войны на Донбассе, когда у власти в Украине был Виктор Янукович, — именно тогда начались "торговые войны" России против Украины.

Эксперты рассказали "Главреду", какие последствия может иметь для Украины иск России в ВТО, чем это ей грозит, какова вероятность, что ВТО заставит Украину снять часть санкций против России, как в этом споре Киев может аргументировать принятые раннее меры в отношении российских товаров, а также почему Москва посчитала себя вправе подать такой иск против Украины, хотя сама же вводила аналогичные ограничения.

Виктор Суслов Главред Виктор Суслов:

Иск России в ВТО против Украины — это реакция на подобные иски, ранее уже поданные Киевом против Российской Федерации в ту же ВТО. Это были жалобы по поводу ограничений, которые Москва ввела против украинских товаров, особенно продовольственной группы, запретив их поставки в РФ, а также жалобы на препятствия транзиту украинских товаров через территорию РФ. Теперь эти жалобы встретятся в ВТО.

Украина свою позицию аргументирует одним — санкции, которые она вводила против России, вводились уже в ответ. И, кстати, самые чувствительные из них — это вовсе не ограничения поставок из России продуктов питания, а прекращение украинских поставок в рамках промышленной кооперации между Украиной и Россией, особенно в сфере военно-промышленного комплекса и товаров двойного назначения. Потому что Россия лишилась, например, двигателей для вертолетов производства "Мотор Січі", двигателей для кораблей военно-морского флота, которые производятся на Николаевском заводе "Заря"-"Машпроект" и т.д. Именно такие ограничения на поставки технологических товаров для России наиболее чувствительны.

Едва ли ВТО займет позицию какой-либо из сторон — Украины или РФ, поскольку действия обеих противоречат действующим соглашениям в рамках ВТО. Скорее всего, ВТО придется рекомендовать обеим сторонам снять ограничения, противоречащие нормам и соглашениям ВТО. Но выполнить такие рекомендации будет невозможно, поскольку как раз торгово-экономические ограничения в виде санкций против России приняли и многие другие страны, помимо Украины, в частности, страны Европейского Союза и США. И эти санкции, как и ответные санкции со стороны РФ, тоже противоречат нормам и правилам ВТО. При этом Киев продолжает настаивать на сохранении и даже ужесточении этих санкций с целью добиться от Москвы возврата Крыма и территорий Донбасса, контролируемых сепаратистами, под юрисдикцию Украины. Поэтому Украина не сможет отменить торгово-экономические санкции против РФ, даже если РФ согласится отменить санкции против Украины.

А значит, весь этот спор должен рассматриваться в более глобальном контексте — урегулирования международного политического конфликта вокруг Крыма и Донбасса на основе выполнения норм международного права и, затем, снятия санкций и нормализации торгово-экономических отношений между западными странами, прежде всего, странами ЕС и США, и Россией. И, конечно же, в этом же контексте решится вопрос нормализации торгово-экономических отношений между Украиной и Россией.

Путь разрешения международного политического конфликта всем ясен и всем миром признан — это полная реализация Минских соглашений. Запад принуждает и будет принуждать Украину к их полному выполнению, а на Россию будет давить санкциями, вынуждая "эффективно стимулировать" сепаратистов на Донбассе, в свою очередь, тоже выполнить Минские соглашения в полном объеме.

Так что вопрос взаимных претензий Украины и России в ВТО — вторичен и не имеет самостоятельного решения. ВТО Украину ничего не заставит делать, точно так же, как и Россию. Вернуться к выполнению норм и соглашений по ВТО стороны смогут только тогда, когда будут урегулированы серьезные политические конфликты, когда будут реализованы Минские соглашения, когда Донбасс вернется в состав Украины, и когда будет найден вариант решения вопроса Крыма. В общем, это займет достаточно длительный период времени.

Владимир Лановой Главред Владимир Лановой:

У ВТО есть своя процедура действий в таком случае, центральным пунктом которой является рассмотрение юридическим департаментом ВТО такой жалобы, как подала Россия против Украины. ВТО может формально высказаться о том, что нарушения есть, но не вводить никаких санкций и не формулировать такую угрозу, как исключение из ВТО. Такого не будет. Этот вопрос будет рассматриваться комплексно, ведь при вступлении Украины в ВТО Москва согласовала позиции с Киевом, которые обе стороны должны выполнять. Эти положения сейчас нарушаются.

Однако ВТО должна будет принять во внимание обстоятельства, связанные с войной на востоке Украины и аннексией Крыма. Это все — форс-мажорные обстоятельства. А в таких условиях ВТО не будет поддерживать это обращение России. В Уставе ВТО есть такие причины, как форс-мажорные обстоятельства, и они могут быть или военного плана, или плана экономической катастрофы (например, разрыв торгового баланса из-за многократного роста цен на энергоресурсы, разрушение финансовой или денежной системы страны). Такие обстоятельства являются достаточными, чтобы не выполнять обязательства, взятые на себя при вступлении в ВТО. Так что Украине вряд ли будут выдвинуты претензии ВТО в связи с иском России, а Москве будут даны объяснения, что по форс-мажорным обстоятельствам ее иск против Украины не будет рассматриваться в ВТО.

Что касается морального и этического аспекта в данной ситуации, когда Россия подает иски против Украины из-за тех же действий, которые совершает сама в отношении нас, то мы все надеялись, что россияне являются носителями какой-то культуры и морали. Ждали каких-то толерантных и этических отношений. Однако для России не существует никаких моральных или этических принципов, связанных с общностью наших некоторых исторических периодов и проблем, стоящих перед экономиками обеих стран. Россия ни в одном из вопросов не пошла нам навстречу, в том числе в торговле. Зато она быстренько обратились в международную организацию — ВТО, чтобы та наказала Украину, представив нашу страну при этом источником конфликта и причиной расторжения отношений, а не Россию. Всем, в том числе ВТО, известно, что первые ограничения и запреты ввела именно РФ, ссылаясь на санитарные и другие нормы. И этот процесс продолжается. Если рассмотрение вопроса пойдет вглубь, то Украина просто обязана будет обратить на это внимание Всемирной торговой организации.

Андрей Новак Главред Андрей Новак:

Дальнейшая судьба иска России против Украины будет зависеть от того, будет ли готова Всемирная торговая организация создать прецедент по применению нормы о том, что каждая страна имеет право на защиту своих национальных интересов в случае военных действий или непредвиденных обременительных международных обстоятельств. А поскольку в Украине так и не объявлено военное положение, то она может взывать только к норме об обременительных международных обстоятельствах, что у нас тождественно понятию АТО. Если украинская сторона обратится к этой норме, а ВТО пойдет на ее использование, это будет первый прецедент. А после этого государство, которое пострадало от этих непростых международных обстоятельств, имеет право на любую форму защиты своих национальных интересов, в том числе посредством введения ограничений в торговых отношениях, например, она может ограничивать доступ товаров, которые поступают из страны-агрессора.

Многое в этом деле зависит от того, насколько правильно будет вести себя украинская сторона, а также от того, готова ли ВТО впервые использовать данную норму. Ведь если эта норма будет впервые применена, это запустит цепную реакцию, согласно прецедентному праву, которым руководствуются в международной практике. И подобную норму тогда смогут использовать другие страны, которые находятся в той или иной форме непредвиденных и обременительных международных обстоятельств.

Украина должна аргументировать свои действия и введение против России санкций только одним — необходимостью защиты своих национальных интересов, причем именно с таким уточнением — в непростых международных обстоятельствах. Использование любых других норм приведет к правовому поражению Украины в границах ВТО.

Что касается того, имела ли Россия право подавать такой иск, если и сама вводила аналогичные санкции против Украины? В разговорах о российской политике слово "мораль" уже, как минимум, три года не актуально. Россия ведет "гибридную войну", больша́я часть которой — это экономика. И принцип у Москвы такой: лучшая защита — нападение. Потому ожидать, что россияне будут соблюдать какие-то моральные нормы и устои, что в дальнейшем не будут продолжать давление и агрессию против Украины, будет большой иллюзией.

Надежда Майная