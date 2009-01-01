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Искра гражданской войны. Как блокада Донбасса играет на руку врагам Украины

Сегодня, 16:38

Боевики хотят спровоцировать украинские власти на разгон участников блокады, говорит Александр Палий.

Александр Палий
Александр Палий Главред
Боевики используют нынешнюю блокаду оккупированных территорий, чтобы руками самой Украины создать социальные проблемы на Донбассе, а затем обвинить во всем Киев. Так они делают то, что хотят.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Благодаря этой блокаде стали видны уязвимые места украинской энергетики. И уже можно утверждать, что никаких поставок угля с оккупированных территорий больше не будет. Так участники блокады своими действиями очень помогли России. Поскольку они наглядно показали ей проблемы, существующие в украинской энергетике в критический момент — когда заканчивались запасы накопленного угля. Фактически они играли на руку врагу", — говорит эксперт.

"Поэтому, на мой взгляд, в этой акции участвовали либо обманутые люди, либо те, кто сознательно играл на руку врагу. Очевидно, что среди руководителей и инициаторов данной акции тоже были люди, которые осознанно подыгрывали России", — считает аналитик.

"Теперь же Россия поняла уязвимые места украинской энергетики. Поэтому, чтобы нанести по Украине удар, никакой уголь с Донбасса в Украину поставляться не будет. А те предприятия, которые еще остаются на оккупированных территориях и которые еще не разграблены, отныне, вероятнее всего, будут работать на российскую экономику", — говорит политолог.

По его мнению, боевики озвучивают требования и угрозы для того, чтобы украинские власти разогнали участников блокады, и чтобы была вброшена искра гражданской войны: "Но угля они уже не дадут Украине в любом случае, поэтому придется научиться жить без него. И это не зависит от того, снимут блокаду ОРДЛО или будут продолжать. Россия, узнав о слабостях украинской энергетики, будет использовать это в своих целях. Теперь будет подрываться экономический рост Украины, который наблюдался в последнем квартале и был рекордным за десятилетие".

"Также при этом наносится ущерб экспорту, потому что металлургия с этим связана, и благодаря металлургии в Украину заходили миллиарды долларов, которые помогали поддерживать валютный курс", — напомнил политический аналитик.

"Кроме того, в результате этого подразделения террористов насытятся новым "пушечным мясом", что тоже важно — ведь Россия не хочет еще более массово отправлять на Донбасс россиян, ведь это делать не так уж легко (они туда едут, затем бегут оттуда и все рассказывают). Россия хотела бы, чтобы прямо на месте гибли жители Донбасса, и на том все заканчивалось", — считает Александр Палий.

"Я бы сказал, что вред, нанесенный Украине участниками блокады, колоссален. Эти люди пытались казаться супер-патриотами, но на деле оказались супер-вредителями", — резюмировал он.

Ранее "Главред" сообщал, сегодня главари так называемых ЛДНР объявили, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то будет "введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР".

"Мы перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", — говорится в заявлении. Боевики объявили, что будут перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран.

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