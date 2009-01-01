Исторический день. Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступает в силу в полном объеме

За полгода внешняя торговля товарами и услугами между нашей страной и ЕС возросла на 22%, отметил Порошенко.

Флаги ЕС и Украины, иллюстрация Телеграф

С пятницы, 1 сентября,вступает в силу в полном объеме.

Об этом президент Петр Порошенко напомнил в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что сегодняшний день навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой страны.

"Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", — отметил политик.

Ранее — с 1 января 2016 — начала функционировать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли Украины с Евросоюзом. За шесть месяцев 2017-го внешняя торговля товарами и услугами между государством и ЕС возросла на 22%.