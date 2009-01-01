Из-за нежелания МинАПК приватизировать "Укрспирт" Украина может не получить очередной транш МВФ — СМИ

Виновные в срыве сотрудничества Украины с МВФ должны быть наказаны.

Отсрочка в предоставлении Украине очередного кредита может быть связана со скандалами, коррупцией и нежеланием чиновников приватизировать стратегические предприятия. В частности, концерн "Укрспирт", который сейчас находится под управлением МинАПК.

Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные изданием eizvestia.com.

"Украина взяла на себя множество обязательств, которые сейчас, к сожалению, не выполняются. Это и закон об обороте земель сельхозназначения, и вопрос приватизации крупнейших предприятий — таких как Одесский припортовый завод или концерн "Укрспирт". Накопился большой комплекс вопросов, которые не решаются. Поэтому можно предполагать, что успеха в переговорах с МВФ не будет и в ближайшее время решения о предоставлении очередного транша также не будет", — полагает бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он считает, что виновные в срыве сотрудничества Украины с МВФ должны быть наказаны.

"Если государство подписывает на самом высоком уровне (а программа сотрудничества с МВФ подписана на уровне президента страны, премьер-министра, главы НБУ и министра финансов) документ и он не выполняется, то виновные должны нести за это ответственность", — отметил Суслов.

Экономист Виктор Лисицкий также полагает, что вопрос "Укрспирта" стал одни из тех камней преткновения, который не позволяет Украине продолжить сотрудничество с Фондом.

"Ни в одной развитой стране мира больше нет подобной организации. "Укрспирт" это остаток советской системы планирования и управления народным хозяйством, который надо было давным-давно перевести в рыночное состояние и спокойно приватизировать без всяких истерик", — считает эксперт.

По мнению Лисицкого, вопрос приватизации "Укрспирта" затягивается чиновниками МинАПК сознательно, поскольку кто-то заинтересован в том, чтобы концерт и дальше генерировал коррупционные потоки.

"Есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы остался старый порядок движения средств. Они, видимо, на этом хорошо зарабатывают. И если уж МВФ говорит, что надо приватизировать "Укрспирт", значит, у них есть более чем достаточно оснований для того, чтобы требовать это", — полагает Лисицкий.

Издание напомнило, что на этой неделе стало известно, что украинский вопрос отсутствует в плане работы Совета директоров МВФ до 17 февраля. Ранее в МВФ заявили, что для завершения решения о выделении четвертого кредитного транша в размере одного миллиарда долларов осталось несколько проблем. Среди них — открытие рынка земли и приватизация концерна "Укрспирта".

Ранее Ассоциация "Легальных производителей алкоголя" прямо обвинила "Укрспирт" и министра АПК Тараса Кутового в коррупции. Как утверждают производители, госконцерн умышленно закупает основное сырье по завышенным ценам, перекладывая траты на плечи потребителей.

Главным покровителем теневых схем в "Укрспирте" ассоциация называет министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, в чьем непосредственном подчинении находится предприятие. В открытом письме производители потребовали от президента и премьер-министра навести порядок в "Укрспирте" и уволить министра, покрывающего схемы госконцерна.