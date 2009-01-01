Jobsora советует: не упусти свой шанс, работай с нами

Если работнику предлагают достойную оплату труда, он всегда будет рад выходу на работу.
Какие вакансии по категориям самые востребованы?
1. Статистика компании Jobsora основана на потребностях населения. Торговля/Продажа/Закупки занимает лидирующее место. Несмотря на кризис, сотрудники отдела продаж являются одними из самых востребованных в России. Данные профессии охватывают не только сферу прямых продаж, но удаленно, например, на домашнем телефоне, или онлайн через Интернет.
2. Рабочие специальности/производство. Как ни странно, но нехватка в стране рабочих специальностей актуальна. Хорошего специалиста тяжело найти. Государственные биржи труда бьют тревогу. Горячие вакансии — водитель-машинист, машинист, разнорабочие, электромонтеры, сварщики, автослесари автоэлектрики и др.
3. Сфера страхования в России составляет минимальный спрос. Менеджеры по страхованию и кредитованию, андеррайтеры, специалисты, консультанты по страхованию — профессии малоинтересные людям. Возможно, люди мало знают о данной профессии.
Профессии, которые будут актуальны на рынке труда всегда
Этими профессиями являются те, которые связаны с нововведениями: нано-технологии, веб-дизайн, медицина, индустрия производства в России, так как произошел скачок импортозамещения. Востребованы также вспомогательные профессии: менеджер по продажам, логист, те, кто готовит этих специалистов, и большое количество рабочих специальностей.
Важно любить свое дело. Заниматься тем, что нравится, что чувствует человек. Это абсолютный залог успеха. На самом деле не профессии востребованы, а люди, которые являются высокими специалистами своего дела.
Борьба с безработицей
Задача представителей администрации регионов погасить очаг безработицы. Это не касается таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург. В таких мегаполисах поток спроса и предложения может удовлетворить обе стороны при желании работать. Хуже обстояли дела в областных центрах до тех пор, пока крупные предприниматели не стали вывозить свое производство за пределы больших городов, где арендная плата складов и производственных помещений стала "кусаться".