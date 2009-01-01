Кабмин дал 4-летний прогноз роста экономики и падения инфляции

По завершении трансформации Украина получит рост производительности, говорит Кубив.

Кабмин дал 4-летний прогноз роста экономики podrobnosti.ua

Сегодня, 31 мая,утвердил новые экономические прогнозы для Украины на 2017-й и три последующих года. В частности, правительство ухудшило показатели на 2017-й: ВВП вырастет всего на 1,8%, а инфляция составит 11,2%.

В то же время в Кабмине убеждены в постепенном экономическом росте в ближайшие три года, сообщает ТСН.

"Относительно сценария было достигнуто общее понимание с МВФ. Так, прогнозные макроэкономические ориентиры по сценарию близки к прогнозу МВФ. Правительство задекларировало свою цель осуществить трансформацию Украины из страны, которая производит сырьевые и промежуточные товары на страну, которая производит конечные товары с высокой добавленной стоимостью", — рассказал пояснил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, наш путь — это построение инновационно-инвестиционной модели.

"Становление такой модели является затратным процессом. Эти затраты в период трансформационных процессов не дают возможности демонстрировать высокие темпы роста. В то же время, после завершения мы получим рост производительности и фондоотдачи, повышение на основе инновационной составляющей производства конкурентоспособной украинской продукции, а затем переход к устойчивым и высоким темпам развития", — добавил первый вице-премьер.

Правительственные прогнозы на 2017-2020 годы (базовый сценарий)

Год ВВП Инфляция Безработица 2017 +1,8% 11,2% новые данные неизвестны 2018 +3% 7% 9,1% 2019 +3,6% 5,9% 8,9% 2020 +4% 5% 8,5%

Неделей ранее "Главред" сообщал, что НБУ снизил учетную ставку до 12,5% и ожидает падения инфляции до 8 процентов.