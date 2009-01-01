Кабмин дал 4-летний прогноз роста экономики и падения инфляции

По завершении трансформации Украина получит рост производительности, говорит Кубив.
В то же время в Кабмине убеждены в постепенном экономическом росте в ближайшие три года, сообщает ТСН.
"Относительно сценария было достигнуто общее понимание с МВФ. Так, прогнозные макроэкономические ориентиры по сценарию близки к прогнозу МВФ. Правительство задекларировало свою цель осуществить трансформацию Украины из страны, которая производит сырьевые и промежуточные товары на страну, которая производит конечные товары с высокой добавленной стоимостью", — рассказал пояснил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
По его словам, наш путь — это построение инновационно-инвестиционной модели.
"Становление такой модели является затратным процессом. Эти затраты в период трансформационных процессов не дают возможности демонстрировать высокие темпы роста. В то же время, после завершения мы получим рост производительности и фондоотдачи, повышение на основе инновационной составляющей производства конкурентоспособной украинской продукции, а затем переход к устойчивым и высоким темпам развития", — добавил первый вице-премьер.
Правительственные прогнозы на 2017-2020 годы (базовый сценарий)
|Год
|ВВП
|Инфляция
|Безработица
|2017
|+1,8%
|11,2%
|новые данные неизвестны
|2018
|+3%
|7%
|9,1%
|2019
|+3,6%
|5,9%
|8,9%
|2020
|+4%
|5%
|8,5%
Неделей ранее "Главред" сообщал, что НБУ снизил учетную ставку до 12,5% и ожидает падения инфляции до 8 процентов.