Кабмин одобрил повышение минимальных цен на водку, коньяк и вина

В МЭРТ поступили многочисленные обращения участников рынка, которые отмечали, что действующие цены не покрывают их операционные расходы.

КМУ повысил цены на алкоголь фото: epravda.com.ua

В среду, 9 августа, Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, в частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличены на 14,00-19,41%; виски, ром и джин — на 6,5-6,6%; коньяк (бренди) — на 12,3-29,1%; вина с добавлением спирта, игристые — на 7,1-13,3%.

"Размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков (водка, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина и т.д.). Произошел рост и других составляющих цены, поэтому сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков", — говорится в сообщении.

Минэкономразвития отметило, что в министерство поступили многочисленные обращения участников рынка, которые отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы. В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей. Это происходит потому, что такие компании могут сокращать свои операционные расходы путем приобретения неучтенного спирта, использования суррогатных веществ, уклонения от уплаты налогов, производства контрафактной продукции и т.п.

Отметим, что с 1 января 2107 года акциз на спирт этиловый был повышен на 20%, на пиво на 12%, на слабоалкогольную продукцию — на 12%.

В июле Кабинет министров одобрил законопроект о повышении акцизов на сигареты, пиво и этиловый спирт. В частности, предлагается повысить акцизный налог на сигареты с 445,56 до 495,46 грн/1 000 штук, на пиво с 2,78 до 3,09 грн/литр и на этиловый спирт с 126,96 до 141,18 грн из расчета за 1 л 100% спирта.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали рост цен на продукты и топливо.

В декабре 2016 года в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров №828 о повышении цен на отдельные виды алкогольных напитков.