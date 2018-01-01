Кабмин утвердил тариф на медицинские услуги для украинцев: подробности

Медреформа в Украине продолжает набирать все новые и новые обороты.

Медицинская процедура УНИАН

Украинское правительство в среду, 25 апреля, утвердило тариф на оплату медицинской услуги первичной медицинской помощи − 370 грн в год за обслуживание одного заключившего декларацию с врачом пациента.

Такую информацию озвучили представители пресс-службы Минздрава Украины. Согласно обнародованным ведомством данным, были утверждены корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп. В частности, за обслуживание одного ребенка в возрасте до пяти лет медик будет получать четыре капитационные ставки (1,480 тысячи грн), в возрасте от 6 до 17 лет – 2,2 ставки (814 гривен).

За оказание первичной медпомощи больным в возрасте от 40 до 64 лет предусмотрено 1,2 ставки (444 грн), от 65 лет – две ставки (740 грн). Соответственно, одну ставку медик получит за работу с пациентом в возрасте от 18 до 39 лет.

Напомним, ранее и.о главы Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала о том, когда пациентам придется оплачивать услуги врачей.

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