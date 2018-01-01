Как заработать на первоклассном сервисе?

Как повысить прибыль компании, увеличить долю рынка и получить клиентов на всю жизнь за счет превосходного сервиса?
О ЧЕМ СЕМИНАР:
- О первоклассном сервисе
как клиентский сервис влияет на финансовые показатели
как использовать сервис для развития бренда
- О клиенториентированной команде
как подбирать и развивать сервисный персонал
как в компании создать сервисную культуру
- О работе с жалобами
как работать со сложными клиентами и превращать негативный клиентский опыт в позитивный
как правильно делегировать и компенсировать
- О технологиях
как использовать новые технологии для улучшения клиентского опыта
- О философии успеха
как развивать незаменимых и особенных сотрудников
- О спикере
ДЖОН ШОУЛ
"Гуру культуры обслуживания" по версии журналов Time и Entepreneur.
Человек-бренд или всемирно-известный консультант по сервисной стратегии.
Автор 7 бестселлеров о сервисе, в числе которых настольная книга любого бизнесмена "Первоклассный сервис как конкурентное преимущество".
Президент Service Quality Institute (США), по программам которого обучено более 2 млн. человек в 40 странах мира.
В течение 40 лет Джон Шоул консультирует ведущие компании мира по внедрению сервисной стратегии.
Он помогал наладить сервис в 2000 компаниях, в том числе:
Сбербанк, Metro Bank, Time Inc., Dell Computers, General Electric, DHL Express, Amazon, Disney, Coca-Cola, FedEx и многие другие.
Зачем это вам?
Рынок перенасыщен одинаковыми товарами и услугами, и возникает вопрос: КАК ВЫДЕЛИТЬСЯ? Превосходный клиентский сервис обеспечит вам сильное конкурентное преимущество. Этот семинар необходим вам, если вы хотите сделать ваш сервис первоклассным, покупателей – лояльными, а клиентов – фанатами вашего бренда.
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕМИНАРА можно здесь.
До встречи 30 мая!