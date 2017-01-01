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Кандидат Порошенко на пост НБУ будет исполнять чисто презентационные функции, - эксперт

Вчера, 22:28

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова не позволит Якову Смолию идти дальше дозволеных границ, заявил Александр Дубинский.

Яков Смолий
Яков Смолий, кандидат на пост главы НБУ. УНИАН
Представленный президентом Петром Порошенко на голосование Рады в качестве возможного нового главы Нацбанка Яков Смолий будет выполнять декоративные функции.

Такое мнение высказал журналист Александр Дубинский в своем телеграм-канале, уточнив, что по сути в случае положительного голосования парламента руководить НБА будет Екатерина Рожкова.

"Порошенко решил назначить главой Нацбанка дедушку Смолия. Что означает, - управлять Нацбанком будет Екатерина Рожкова. По рассказам сотрудников НБУ, Смолий при ней выполняет чисто презентационные функции. И не позволяет себе лезть далее дозволенных границ - а именно, "пилить" на ИТ, вопросах безопасности и обмене валют", - написал Дубинский.

По его словам, такая ситуация будет устраивать главу государства,

"[Для Порошенко] воровская репутация Рожковой и ворох уголовных дел - лучший залог послушного исполнения поставленных задач. Которые, напомню, - как и при Гонтаревой - неизменны: присвоение в интересах Порошенко активов банков и вкладчиков, заработок на курсе и гособлигациях", - заявил журналист.

Напомним, при руководстве Валерии Гонтаревой Екатерина Рожкова исполняла фунции ее заместителя.

18 января президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента проекты постановлений об увольнении с должности главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и о назначении на вакантную должность Якова Смолия.
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