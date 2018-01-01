Катера, скутеры, лодка за десятки тысяч евро. СМИ рассказали о водном транспорте нардепов

Билозир на имя своего мужа декларирует два водных мотоцикла, отметили журналисты.

У ряда украинских нардепов есть водный транспорт, выяснили журналисты Скриншот видео с tsn.ua

У ряда украинских народных депутатов есть водный транспорт, в частности, Михаил Добкин имеет два катера, а его брат Дмитрий купил скутер.

Нардепу Александру Третьякову принадлежит лодка "Монтеррей" за 20 тысяч евро, пишет УНИАН со ссылкой на сюжет программы "Гроші" на телеканале "1+1".

"... на гидроцикле катается по воде нардеп Артур Палатный", — отметило агентство.

Также "Оксана Билозир на имя своего мужа декларирует два водных мотоцикла — за более 40 тысяч евро и 140 тысяч гривень".

Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко вместе с людьми из его ближайшего окружения владеет элитной недвижимостью в Испании, сердце "испанской империи" украинского лидера — усадьба в маленьком городке Аталайя Исдабе.

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