Катера, скутеры, лодка за десятки тысяч евро. СМИ рассказали о водном транспорте нардепов

Билозир на имя своего мужа декларирует два водных мотоцикла, отметили журналисты.
Нардепу Александру Третьякову принадлежит лодка "Монтеррей" за 20 тысяч евро, пишет УНИАН со ссылкой на сюжет программы "Гроші" на телеканале "1+1".
"... на гидроцикле катается по воде нардеп Артур Палатный", — отметило агентство.
Также "Оксана Билозир на имя своего мужа декларирует два водных мотоцикла — за более 40 тысяч евро и 140 тысяч гривень".
Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко вместе с людьми из его ближайшего окружения владеет элитной недвижимостью в Испании, сердце "испанской империи" украинского лидера — усадьба в маленьком городке Аталайя Исдабе.
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