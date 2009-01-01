Киевский авиазавод будет обслуживать самолеты Boeing и Airbus

"Завод 410 ГА" выходит на мировой рынок.

ThoughtCo

Лидер авиационного кластера" Укроборонпрома" киевский "Завод 410 ГА" в ближайшие 2 года планирует ремонтировать и технически обслуживать агрегаты самолетов в секторе мировых лидеров авиастроения: Boeing и Airbus.

Сейчас предприятие ведет переговоры о сотрудничестве с компанией Airbus по техническому обслуживанию и ремонту самолетов компании. В рамках сотрудничества с компанией Boeing силами предприятия и с привлечением инвесторов планируется провести техническое обслуживание и покраску самолетов семейства Boeing-737. Начать планируется с 5 самолетов в год, а к 2024 году этот объем постепенно увеличится до 40 самолетов, сообщается на сайте "Укроборонпром".

Работа по подписанию соглашений с Robinson Helicopter Company находится на завершающем этапе. В ближайшее время предприятие станет сертифицированным сервисным центром по обслуживанию вертолетов такого класса.

"ГП" Завод 410 ГА, который "является лидером авиационного кластера" Укроборонпрома", выходит на мировой рынок. Партнерство с такими гигантами мировой авиации, как Boeing , Airbus и Robinson Helicopter — это своеобразный знак качества завода ", — сказал генеральный директор ГП" Завод 410 ГА "Виктор Ганькевич.

Он добавил, что среди преимуществ ГП "Завод 410 ГА" следует отметить, что предприятие имеет собственную вертолетную площадку, а его непосредственная близость к аэропорту "Киев-Жуляны" дает возможность без лишних транспортных расходов обслуживать гражданские самолеты, задействованные в перевозках.

"Завод расположен возле аэропорта — имеет общую границу, а поэтому и имеет выход к его взлетных полос и зоны стоянки самолетов", — объяснил глава завода.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное предприятие "Антонов", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", за пять лет планирует выпустить не менее 70 самолетов.