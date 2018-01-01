"Киевстар" приступил к запуску 4G: как проверить поддерживает ли телефон этот стандарт

С 6 апреля высокоскоростной мобильный интернет от оператора есть в 20 городах.

"Киевстар" запустил 4G. 24tv.ua

Отставание от конкурентов "Киевстар" ранее объяснил необходимостью дождаться всей разрешительной документации, а также потребностью провести дополнительные настройки сети.

"В 20 населенных пунктах было установлено более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц. Места для их установки были выбраны, исходя из степени загруженности 3G сети. Поскольку частоты диапазона 2600 МГц имеют небольшой радиус действия, покрытие будет не сплошным", — сообщили в компании 6 апреля.

Теоретически максимальная скорость может составлять до 300 Мбит/с, объяснили в компании, однако в реальности, при загруженных базовых станциях, скорости будут на порядок меньше.

"Настоящий опыт использования 4G абоненты смогут получить летом, когда мы запустимся в диапазоне 1800 МГц", – рассказал президент "Киевстар" Петр Чернышов.

Связь нового поколения заработала в таких городах:

Киев,

Днепр,

Одесса,

Львов,

Харьков,

Тернополь,

Винница,

Ужгород,

Хмельницкий.

Также покрытие распространяется на курорты и пункты пересечения границ, это:

Затока,

Каролино-Бугаз,

Кирилловка,

Ясиня,

Поляниця,

Чоп,

Рава-Русская,

Старовойтово,

Краковец,

Устилуг,

Шегини.

Полную карту покрытия можно посмотреть на сайте оператора.

Первые сообщения от абонентов о начале работы 4G начали поступать еще с 13:00 сегодняшнего дня, однако официально компания объявила о запуске сети лишь ближе к вечеру.

Чтобы проверить, поддерживает ли этот стандарт ваш смартфон и будет ли работать с ним SIM-карта, абонентам "Киевстара" нужно набрать *245*5# и *245*4# соответственно.

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