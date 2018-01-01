Коломойский спрогнозировал, когда решится судьба ПриватБанка

Олигарх уточнил, что активы экс-собственников банка не арестованы, а заморожены.
По его мнению, Высокий суд Лондона может по сути рассмотреть дело по иску ПриватБанка не ранее 2020 года.
"В этом суде, я думаю, мы дойдем до этого разбирательства. Правда, оно будет не скоро и, скорее всего, уже при другой власти в Украине: как прогнозируют мне мои адвокаты, это будет не ранее 2020 года", – рассказал Коломойский в интервью прогремме "Схемы".
При этом он "очень оптимистично настроен" относительно итогов дела, хотя стороны и "не могут заранее знать, как оно закончится". "Сторонам придется все открыто показывать, рассказывать, как было и чего не было", – добавил олигарх.
Коломойский уточнил, что активы экс-собственников ПриватБанка не арестованы, а заморожены. При этом сам он не реализует лимит на личные расходы в сумме около 20 тыс. фунтов ( тыс.) в неделю.
"На сегодня можно констатировать, что активы не арестованы, а заморожены. Ну, заморожены и заморожены – есть определенный судебный приказ, который мы стараемся выполнять. Более того, мы сделали все, что нужно, в том числе раскрыли свои активы", – пояснил Коломойский.