Компания Ахметова прикупила блокирующие пакеты двух энергокомпаний

Ахметову принадлежит 97,3% акций "Киевэнерго" и 96% акций "ДТЭК Западэнерго".

Ринат Ахметов УНИАН

Компания Ornex, которая входит в состав управляющей активамигруппы "Систем кэпитал менеджмент", на сегодняшнем аукционе Фонда государственного имущества выкупила 25% акций энергогенерирующей компании "ДТЭК Западэнерго" и 25% акций столичной энергоснабжающей компании "Киевэнерго".

Об этом со ссылкой на пресс-службу СКМ сообщает УНИАН.

"Компания Ornex, входящая в группу СКМ, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины", — говорится в сообщении.

Информагентство напомнило, что в рамках ранее анонсированной ФГИ продажи блокирующих пакетов акций 8 энергокомпаний, сегодня на торгах было продано 25% акций "Киевэнерго" по стартовой цене 759,6 млн грн и 25% акций "ДТЭК Западэнерго" по цене на 20% выше стартовой — 417,2 млн грн.

Отныне компании Ахметова принадлежит 97,3% акций "Киевэнерго" и 96% акций "ДТЭК Западэнерго".

Во время предыдущих торгов, 16 августа, компания Ornex выкупила 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" за 143,8 млн грн.

Ранее "Главред" сообщал, что владелец группы СКМ Ринат Ахметов возглавил рейтинг 100 богатейших украинцев по итогам 2016 года по версии журнала "Фокус". Его состояние оценивается в 2,2 млрд долларов.