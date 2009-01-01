Компания Ахметова продолжает скупать блокирующие пакеты энергокомпаний

Акции "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Днепрооблэнерго" ушли за 1,7 млрд грн.

Ринат Ахметов УНИАН

, входящая в состав управляющей активами Рината Ахметова группы "Систем кэпитал менеджмент", на сегодняшнем аукционе Фонда государственного Украины выкупила 25% акций энергогенерирующей компании "ДТЭК Днепроэнерго" и 25% акций одной из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины "ДТЭК Днепрооблэнерго" за 1,7 млрд грн,

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФГИУ сообщает УНИАН.

"Компания Ornex сегодня приобрела акции обеих компаний", сообщили в фонде.

Так, 25% акций "ДТЭК Днепроэнерго" были проданы компании Ornex по стартовой цене 728,236 млн грн, тогда как 25% акций "ДТЭК Днепрооблэнерго" — с повышением стартовой цены в два раза — за 1,005 млрд грн.

При этом холдинг "ДТЭК" является мажоритарным акционером указанных компаний.

Ранее "Главред" сообщал, что 16 августа были проданы 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", а 18 августа — 25% акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго". Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав группы СКМ.

Подконтрольная СКМ компания ДТЭК, согласно годовому отчету за 2016 год, владела более 72% акций "ДТЭК Западэнерго", более 72% акций "Киевэнерго", более 71% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", более 72% акций "ДТЭК Днепроэнерго", собственниками "ДТЭК Днепрооблэнерго" являются кипрские компании DTEK Holdings Limited (51,6%), Larva Investments limited (15,9%).

Фонд госимущества анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго".

Ранее из-за отсутствия заявок не состоялись запланированные аукционы по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго".