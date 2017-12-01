Компания Гонтаревой причастна к выведению Януковичем 1,5 млрд долларов из Украины — Al Jazeera

В судебных материалах фигурирует Сергей Курченко, которого называют "кошельком Януковича".

Гонтарева причастна к выведению Януковичем 1,5 млрд долларов фото: zn.ua

К выведению беглым экс-президентом Виктором Януковичем 1,5 млрд долларов из Украины причастна украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine).

Согласно решению Краматорского районного суда, в период с 2012 по 2014 год ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний, говорится в материалы расследования, проведенного журналистами арабского издания Al Jazeera.

Также в материалах суда описана сложная сеть компаний, участвовавших в выводе средств на оффшорные счета.

Несмотря на то, что в решениях суда не фигурируют фамилии, несложно догадаться, что все эти компании, которые "были трубопроводом для выкачки денег из страны", ведут к беглому экс-президенту Украины, утверждают журналисты.

Также в судебных материалах фигурируют такие персоны из ближайшего окружения Януковича, как Сергей Курченко, которого называют "кошельком Януковича".

Что касается самой Гонтаревой, то на вопрос издания о проведении указанных транзакций, она заявила, что ни она ни компания ICU "не видела ничего подозрительного" в этих операциях.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят "Инвестиционный капитал Украина", одноименная компания по управлению активами (КУА), банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".

Стоит отметить, что в указанный в материалах суда период, совет директоров компании возглавляла председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая покинула этот пост в связи со своим назначением в НБУ в 2014 году. При этом, председатель Нацбанка продала свою долю в компании.

Примечательно, что именно ICU выбрал нынешний президент Украины Петр Порошенко для продажи своих активов в корпорации Roshen, которая в последствии была передана в "слепой" траст компании Rothschild Trust.

Напомним, ранее сообщалось, что беглые коммерсанты из "свиты" Януковича хотят выкупить его заграничные активы.