Конец маски-шоу. Рада приняла закон о защите бизнеса от давления силовиков

Народные избранники приняли ключевой законопроект в вопросе защиты предпринимателей от давление правоохранительных органов.

Народные избранники провели важное голосование Zib.com.ua

Депутаты Верховной Рады сегодня, в четверг, 16 ноября, приняли поданный правительством законопроект о противодействии любому необоснованному давлению на украинский бизнес.

Такую информацию распространила пресс-служба Кабинета министров Украины. Теперь в стране все обыски обязательно будут фиксироваться в аудио- и видеоформатах.

Также правоохранители потеряют право изымать финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, серверы и мобильные телефоны предпринимателей. Кроме того, не будут браться в расчет доказательства, полученные во время обыска, на который не был допущен адвокат.

"Давайте все вместе поставим точку в беззаконии, которое совершают правоохранительные органы не честным и прозрачным бизнесом", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман перед началом голосования.

К слову, законопроект Кабмина поддержали 312 народных депутатов.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что в Раде рассказали о внесении изменений в закон о деоккупации Донбасса.