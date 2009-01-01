Контрабандные войны ЛНР. Почему СБУ и противники Плотницкого согласовывают свои действия

В "республике" набирает обороты противостояние между "генпрокуратурой" и охранкой.

Игорь Плотницкий dn.depo.ua

7 января первый зампредседателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан на своей странице в Facebook сообщил о том, что в Луганской области сотрудники ГФС изъяли контрафактных сигарет на сумму 6,2 млн гривен

"В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в складских помещениях одной из компаний, которая зарегистрирована в Киеве, хранятся и продаются табачные изделия без документов об их качестве и происхождении. В результате проведенных в Северодонецке и Беловодске пяти обысков было обнаружено и изъято более 230 000 пачек незаконно изготовленных сигарет, оклеенных поддельными марками акцизного налога. Общая сумма изъятых сигарет составляет 6,2 миллиона гривен", — написал он.

Сейчас табачные изделия переданы на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.

Примечательно, что в эти дни на территории ЛНР сотрудники "силовых структур" подконтрольных главарю боевиков Игорю Плотницкому, а именно: МВД ЛНР и "генеральной прокуратуры" ЛНР провели ряд аналогичных операций по изъятию контрафактных сигарет.

Так, 5 января во временно оккупированном Краснодоне сотрудники МВД ЛНР задержали два автомобиля, перевозившие сигареты без маркировки. Всего с места происшествия было изъято около 20 тыс. пачек контрафактных табачных изделий.

7 января в Краснодоне был задержан автомобиль, перевозивший сигареты без маркировки. Тогда было изъято 7500 пачек сигарет на сумму 195 000 рублей РФ. 12 января "правоохранители" ЛНР в Краснодоне изъяли более 10 000 пачек контрафактных сигарет.

5 января пресс-служба "генпрокуратуры" ЛНР сообщила, что Краснодонской прокуратурой закончено досудебное расследование по уголовному делу о попытке незаконного перемещения на территорию Российской Федерации контрафактной табачной продукции. В сообщении отмечается, что данная операция проводилась в рамках постоянно действующей межведомственной группы по борьбе с контрабандой сотрудниками Краснодонской горрайонной прокуратуры совместно с сотрудниками МВД ЛНР.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права справа", на территории ЛНР под патронатом МГБ работает завод по производству контрафактных табачных изделий. Готовую продукцию поставляют как в Украину, так и на территорию РФ.

Напомним, в ЛНР набирает обороты противостояние между сотрудниками "генпрокуратуры" и охранки. Конфликт между "силовыми структурами" "республики" имеет исключительно материальную основу. Речь идет о желании каждой из сторон конфликта, а именно: "генпрокуратуры", действующей при поддержке Плотницкого и МГБ, которое возглавляет бывший сотрудник СБУ Леонид Пасечник, установить монопольный контроль за контрабандными потоками контрафактных табачных изделий, как на территорию Украины, так и в РФ.

Стоит отметить, что операция по изъятию контрафактной табачной продукции — далеко не первый случай одновременного проведения сотрудниками силовых структур профилактических операций по предупреждению распространения фальсификата в непризнанных "республиках" и территориях, контролируемых ВСУ.

В начале декабря 2016-го МВД ЛНР провела широкомасштабную операцию "Суррогат". Ее целью была стабилизация обстановки в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выявление фактов незаконного производства алкогольных напитков гражданами "республики".

Параллельно с операцией "Суррогат", на контролируемых ВСУ территориях Донецкой и Луганской областей подразделения налоговой милиции ГУ ГФС совместно с объединенным штабом Центрального управления СБУ в районе проведения АТО провели аналогичную операцию "Акциз 2016", которая была направлена ​​на постоянный мониторинг рынка товаров данной группы, и предотвращения распространения фальсификата.

Примечательно, что синхронность проведения профилактических операций сотрудниками фискальных и специальных служб Украины и самопровозглашенных "республик" странным образом совпала с обнародованием информации о возможности существования трафика спирта на территорию ЛДНР и возможностью вывоза готовой продукции на территорию Украины.

ГИ "Права справа" обращается в правоохранительные органы и спецслужбы Украины с требованием проверить информацию о возможной поставке с территории самопровозглашенных "республик" в Украину контрафактной ликероводочной и табачной продукции, и возможной причастности отдельных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Украины к организации и силовому прикрытию этих каналов поставки.

Дмитрий Снегирев