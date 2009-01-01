Крали по-крупному. СБУ накрыла владельцев банка, похитивших сотни миллионов рефинансирования

Финансовое учреждение получило от НБУ в 2014 году 120 млн грн.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Сообщается, что финансовое учреждение получило от НБУ в 2014 году 120 млн грн.
Установлено, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные ему коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.
Дельцы также совершали незаконные сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия выяснено, что "помогали" злоумышленникам присваивать государственные деньги оценщики имущества, которые работают под брендом известной международной компании.
Общая сумма денег, присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации, составляет почти 108 млн грн.
Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
В настоящее время наложен арест на имущество, которое выступало обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка.
Следственные действия продолжаются.