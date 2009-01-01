Кремлевские кураторы щелкнули по носу главарей ЛДНР: "бюджеты" урезают, резервы сокращают

Под сокращение попадает "программа по воссоединению народа Донбасса".

Главари ДНР и ЛНР kp.by

Руководство управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия (подразделение администрации президента РФ) проинформировало главарей ЛНР/ДНР о необходимости сокращения объемов "бюджета".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что под сокращение попадает предусмотренная реализация "министерствами" здравоохранения, образования и науки, культуры, молодежи и спорта псевдореспублик т.н. "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" в 4-м квартале 2017 г (всего было запланировано выделение 7 млн. руб.).

"Сокращение этого "бюджета" предлагается осуществить в размере 1 млн. 800 тыс. руб. за счет ранее запланированных расходов на разного рода мероприятия в РФ, которые отныне предписано покрывать из резервов "республик". Данное решение вызвало недовольство главарей псевдореспублик из-за ограниченности резервов и жестких требований российских "кураторов" по реализации "гумпрограмы" (в частности, последние настаивают на увеличении количества мероприятий под ее эгидой за счет "внутренних резервов ЛДНР")", — рассказал Тымчук.

Напомним, ранее собщалось, что Россия хочет отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса.