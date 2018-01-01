КРИСТАЛБАНК расширяет поддержку малого и среднего бизнеса

Среди наиболее популярных услуг для МСБ – привлечение финансирования для нужд своего бизнеса.

В рамках сотрудничества с Союзом предпринимателей Украины, КРИСТАЛБАНК наращивает кредитование МСБ и расширяет перечень предлагаемых услуг для этого сегмента рынка

Развитие малого и среднего предпринимательства остается главным фактором экономического успеха государства. В развитых странах мира предприятия МСБ обеспечивают свыше 50% ВВП, а в некоторых и 80% ВВП. Тогда как в Украине лишь 15% ВВП.

"Среди причин, сдерживающих развитие бизнеса, предприниматели уже не первый год называют ограниченный доступ к ресурсам. И цель банковской системы – предоставить предприятиям МСБ необходимые средства для их успешного развития", – считает Глава Правления КРИСТАЛБАНКа Леонид Гребинский.

Сейчас КРИСТАЛБАНК – одно из немногих финансовых учреждений страны, активно развивающих сотрудничество с предприятиями МСБ. Банк является полноправным членом Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины (СПМСППУ). "Совместно с членами Союза банк нацелен на создание благоприятного бизнес-климата и условий для развития предпринимательской деятельности", – отметил Леонид Гребинский.

В рамках сотрудничества с предприятиями МСБ, КРИСТАЛБАНК оказывает не только консультационные услуги совместно с СПМСППУ, но и активно развивает финансовые услуги, адаптированные для потребностей предпринимателей. На данный момент ими воспользовались уже свыше 450 клиентов МСБ, и их число стремительно растет.

Среди наиболее популярных услуг для МСБ – привлечение финансирования для нужд своего бизнеса.

КРИСТАЛБАНК, одно из немногих финансовых учреждений, предоставляет кредиты физическим лицам-предпринимателям в форме беззалогового овердрафта в размере до 100 тыс. грн. Эта услуга позволяет в кратчайшие сроки покрыть временный дефицит оборотных средств на текущем счете, что для многих представителей МСБ является важным условием для развития бизнеса. "Предприниматели привлекают не только необходимые финансовые ресурсы, но и получают возможность более эффективно планировать свою деятельность", – говорит Леонид Гребинский.

В ближайшее время предприниматели смогут воспользоваться новыми услугами КРИСТАЛБАНКа. Для МСБ будет разработан универсальный пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Он включает в себя мобильный интернет-банкинг, корпоративную карту и предусматривает получение дополнительного дохода в виде начисленных процентов на остаток средств по счету.

Среди других новинок КРИСТАЛБАНКа, которые будут вскоре предложены представителям МСБ, – внедрение услуги по открытию счетов условного хранения (эскроу), что позволит минимизировать риски при выполнении обязательств сторонами договора.

По словам Главы Правления Леонида Гребинского, поддержка малого и среднего предпринимательства является частью стратегии развития КРИСТАЛБАНКа и в рамках ее реализации продукты банка будут постоянно адаптироваться под нужды клиентов, что позволит им успешно развивать свой бизнес, создавать новые рабочие места и способствовать процветанию государства.