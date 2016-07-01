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Кризис бьет по россиянам: треть доходов уходит на выплату кредитов

Сегодня, 09:08

Люди стараются не связываться с банками — по возможности гасят старые кредиты и не берут новые.

Рубль, падение
Треть доходов россиян уходит на выплату кредитов town.org.ua
Совокупная кредитная нагрузка на российских граждан начала сокращаться, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по итогам анализа на основе информации о 79 млн заемщиков. В первом полугодии она составляла 32%, тогда как в первом полугодии 2014 года — 40%.

По данным ОКБ, с начала 2014 года этот показатель постоянно снижается. Так, в первом полугодии 2015 года он составлял 38%, а уже спустя год — в первом полугодии 2016 года — 34%, сообщает "Прайм".

По мнению ведущего аналитика "Эксперт РА" Екатерины Щурихиной, снижение показателя долговой нагрузки обусловлено особенностями расчета. Платежи по кредитам относятся к среднему номинальному доходу, который за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 вырос на 8%, или на 2,9 тысяч рублей, в том время как реальные доходы населения упали на 1,4%.

"В условиях падения реальных доходов население более обдуманно относится к планированию своих расходов и стремится оптимизировать уже имеющуюся кредитную нагрузку", — пояснила она.

Реальные доходы населения падают, несмотря на низкую инфляцию, согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. "Возможно, сказываются и последствия кризисов, когда люди из-за резкого снижения доходов не могли платить по кредитам в прежнем объеме. Тогда банки массово передавали долги коллекторам, которые взыскивали их жесткими методами. Об этом наслышаны все, было несколько громких случаев. Поэтому люди стараются не связываться с банками — по возможности гасят старые кредиты и не берут новые", — рассуждает он.

Кроме того, банки ужесточили андеррайтинг при выдачей займов — теперь получить их не так просто, как несколько лет назад, напомнил аналитик. "Но главное — люди боятся долгов, что является следствием низкой уверенности в завтрашнем дне, когда не знаешь, сможешь ли сохранить рабочее место и уровень дохода", — добавил он.

Как следствие, граждане переходят от потребительской модели поведения, когда все жили в долг под будущую зарплату, к инвестиционно-сберегательной. Некоторые вообще стараются тратить по минимуму, чтобы побольше отложить на будущее, резюмирует издание.

Напомним, реальные доходы россиян падают около трех лет подряд.

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