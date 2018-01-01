Курс от НБУ: евро приблизился к психологической отметке

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2642,9780 грн.

Нацбанк ощутимо снизил курс гривни к евро УНИАН

В четверг, 5 июля, Национальный банк ощутимо снизил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к евро.

Евровалюта подорожала на 17 копеек и приблизилась к психологической отметки в 31 гривню, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 6 июля:

100 долларов — 2642,9780 грн (5 июля — 2643,7983);

100 евро — 3094,6629 грн (3077,9100);

10 рублей — 4,1779 грн (4,1815).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram