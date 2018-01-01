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Курс от НБУ: евро приблизился к психологической отметке

Сегодня, 08:19

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2642,9780 грн.

Евро
Нацбанк ощутимо снизил курс гривни к евро УНИАН
В четверг, 5 июля, Национальный банк ощутимо снизил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к евро.

Евровалюта подорожала на 17 копеек и приблизилась к психологической отметки в 31 гривню, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 6 июля:

100 долларов — 2642,9780 грн (5 июля — 2643,7983);

100 евро — 3094,6629 грн (3077,9100);

10 рублей — 4,1779 грн (4,1815).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.

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Теги:  
НБУ, гривня, доллар, евро, рубль, курс, Нацбанк
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