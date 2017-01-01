КВНщики обнародовали размеры гонораров Маслякова за игры

Масляков в год зарабатывает от трех с половиной миллионов долларов.

Александр Масляков.

КВНовские звезды рассказали, что экс- директор "Московского молодежного центра "Планета КВН" Александр Масляков присвоил себе одно из самых популярных юмористических шоу в России и обнародовали размеры гонораров за игру.

По их словам, статус Маслякова, как создателя "Клуба веселых и находчивых", вызывает споры, пишет Vladtime.ru.

Как разузнали СМИ, прибыли участие в играх кавээнщикам не приносит.

По словам участника команды "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова, КВН — это школа, после прохождения которой участники становятся самостоятельными артистами.

Ольга Картункова из команды "Городъ Пятигорскъ" призналась, что за свои выступления они не получают денег. Их участие – это результат чистого энтузиазма.

Сергей Писаренко, капитан "Уездного города" добавил, что игроки сами ищут деньги, чтобы приехать на игры. Все финансирование идет из кармана участников.

Кроме того, отмечается, что детище семьи Масляковых, компания "АМиК" не вкладывает в команды ни копейки. Не выделяются средства ни на подготовку, ни на контент. Более того, команды юмористов должны платить за участие членские взносы. Единственная задача кампании — обеспечить эфир.

Также команды, которые выступают под эгидой "Клуба веселых и находчивых" обязаны платить от 10 до 20% от прибыли. Чем популярнее команда, тем выше отчисления. Масляков же в год при таком раскладе зарабатывает от трех с половиной миллионов долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Масляков оказался замешан в крупном коррупционном скандале.