Латвия вручила ноту Украине из-за внесения страны в список офшоров

Латвия призывает исключить ее из перечня стран-офшоров.

Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту из-за внесения страны в список офшорных зон.

Об этом со ссылкой на главу МИД Латвии Эдгара Рынкевича сообщает агентство LETA .

Латвия призывает исключить ее из перечня стран-офшоров. По словам Рынкевича, работа в этом направлении уже ведется.

По мнению главы латвийского МИД, эта ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации Украиной нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль.

"Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, поскольку в Латвии за дивиденды взимаются налоги", — отмечает издание.

Также над данным вопросом вместе работают послы Латвии и Эстонии в Украине, так как Эстония тоже попала в этот список.

Ранее сообщалось, что россияне держат в офшорах неучтенные средства, эквивалентные 75% национального дохода — примерно столько же, сколько зарегистрировано активов внутри РФ.