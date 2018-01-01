"Лед тронулся". "Нафтогаз" и "Газпром" начали переговоры по разрыву контрактов

Информацию озвучил заместитель главы правления российского газового монополиста Александр Медведев.

Эмблемы "Нафтогаза" и "Газпрома" 112.ua

Украинская компания "Нафтогаз Украины" и российская корпорация "Газпром" начали официальные переговоры о расторжении обоих договоров — на поставку и на транзит в страны Европы.

Соответсвующую информацию озвучил заместитель главы правления российского газового монополиста Александр Медведев, сообщает портал "Интерфакс".

"Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча Газпрома и "Нафтогаза Украины", переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался", - сказал он.

По словам Медведева, на этой встрече представители "Газпрома" еще раз уведомили "Нафтогаз Украины" о намерении оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Российская сторона рассчитывает подать документы по апелляции до конца марта нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Украины арестовали активы "Газпрома" на территории страны.