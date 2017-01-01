"Легкая дорога для власти". Экономист объяснил, зачем обесценивают гривню

Девальвацией гривни решают сразу две задачи, заявил Андрей Новак.

В Украине обесценивают гривню Главред

В Украине происходит искусственная девальвация гривни правительством и Национальным банком.

Об этом председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал на чате в "Главреде".

Новак подчеркнул, что в следующем году запланирована дальнейшая девальвация гривни, как минимум, до 30,1 гривни за доллар на конец 2018 года, согласно недавно принятому бюджету-2018.

Он отметил, что это происходит потому, что действующее правительство, как и предыдущее, вместе с НБУ, под управлением президента, "идут легкой для себя дорогой".

"Потому что через девальвацию решают сразу две задачи: во-первых, наполнение (выполнение и перевыполнение) государственного и местных бюджетов через инфляционный эффект, следующего за девальвации; во-вторых, удовлетворение аппетитов наших знаменитых экспортеров, они же главные финансовые промышленные группы страны, они же главные политические группы страны", — пояснил эксперт.

По его мнению, это легкая дорога для власти, но очень тяжелая дорога для всех граждан Украины (получающих доходы в гривне) и всех украинских предприятий, которые не являются экспортерами, а таких — большинство.

"Поэтому на словах забота о гражданах и о малом и среднем бизнесе, а на деле — забота о своей экспортной выручке", — добавил Новак.

Напомним, ранее Новак объяснил, сколько в Украине продлится "тарифомор".