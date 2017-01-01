Легко проверить. Порошенко за 20 секунд трижды соврал в интервью Bloomberg — экономист

С какой целью президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины.

Петр Порошенко. Скриншот

Об этом написал экономист Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

"Мы, первое украинское правительство, и я, первый украинский президент, которые получили четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив все условия программы. На сегодня, мы выполнили 80% взятых на себя обязательств в Меморандуме с МВФ", — заявил Порошенко.

Аналитик отмечает, что в этом утверждении "три неправды":

"1) в украинской истории сотрудничества с МВФ, Украина несколько раз получала 4-х до 9-ми кредитных траншей от МВФ:

- Stand-By 1996-1997 — 9 траншей подряд;

- Stand-By 1997-1998 — 4 транша подряд;

- и, наконец, по программе EFF (аналогичная действует сегодня) Украина в 1998-2002 годах получила 8 траншей подряд.

2) Украина по текущей программе EFF никогда "полностью" не выполняла взятых на себя обязательств.

В последнем меморандуме МВФ от марта 2017 года, черным по белому написано (кстати, там стоит подпись президента), что Украина выполнила 3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя. Т.е. менее 30%, а не "полностью".

3) Из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем Меморандуме с МВФ, Украина выполнила всего 7 (опять же, не полностью и не вовремя), т.е. 37%, что гораздо меньше заявленных Президентом 80%", — написал экономист.

Он также задался вопросом, "зачем и с какой целью президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?".

Напомним, Порошенко надеется, что очередной транш Международного валютного фонда Украина получит уже в апреле.