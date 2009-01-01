Лишить ОРДЛО экономической основы. Почему Украина должна усилить блокаду Донбасса

Нужно приостановить лицензии российских банков на территории Украины, говорит Владимир Лановой.

Владимир Лановой Главред

Украинские власти должны были расширятьи перекрыть сообщения еще и с Россией, что и пытались делать активисты.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"Самая главная задача — лишить ОРДЛО экономической основы его функционирования. Разорвать любые торговые отношения. Энергетическое, транспортное сообщение с ОРДЛО должны были бы разорвать украинские власти. Блокирование, которое сейчас распространяется на путепроводы, ведущие в Россию, вызвано тем, что донецкий уголь может попадать в Украину через российскую территорию. Хотя и торговля с Россией должна быть максимально ограничена и регулироваться только в критических сферах (море, космос, воздушное пространство, трубопроводы)", — говорит экономический эксперт.

Он напомнил, что Россия за три года в 5 раз уменьшила импорт товаров и услуг из Украины, "а наши власти никак не могут соответственно отреагировать на этот вред, который идет от Федерации-орды".

"Конечно, кроме этого, нужно приостановить лицензии российских банков на территории Украины, поскольку они обслуживают гривной Донбасс, торговлю, предприятия, якобы находящиеся под украинской юрисдикцией", — подчеркнул экс-министр.

Комментируя вопрос, по ком больше всего ударит блокада ОРДЛО, Владимир Лановой заметил: "Самые большие убытки несут боевики Луганска и Донецка. Блокада вызвала панику в Москве и на оккупированных территориях. К сожалению, наши власти подпевают боевикам и противнику. Такое впечатление, что правительство в отчаянии, не знает, что делать. На самом деле оно не хочет ничего делать".

Напомним, ранее экономист объяснил, почему "национализация" украинских заводов — это блеф боевиков.

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