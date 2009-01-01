Лоукостер запустит из Украины новый рейс в Великобританию

Руководство авиаперевозчика-лоукостера озвучило планы по запуску рейса из Украины в Великобританию

Лайнер авиакомпании Wizz Air Airbus

Лоукост-авиаперевозчик Wizz Air планирует открыть пять новых направлений из Лондона, столицы Великобритании.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, одним из направлений является перелет в украинский город Львов. Рейсы начнут выполняться с 18 сентября будущего года трижды в неделю − по вторникам, четвергам и субботам. Цены на билеты будут стартовать от 29,99 евро.

Кроме Львова, Wizz Air из аэропорта Лутон запустит перелеты в Ларнаку (Кипр, с 30 мая), Тирану (Албания, с 31 мая), Братиславу (Словакия, с 20 июня) и Таллинн (Эстония, с 17 сентября).

Напомним, ранее сообщалось о том, что с декабря новый лоукостер запустит рейсы из Киева в Италию.