Луценко пообещал заняться расследованием сомнительных схем в газовой и угольной отраслях

Генпрокурор предупредил, что если объяснения компаний-импортеров газа не будут исчерпывающими, то прокуратура откроет уголовное производство.

Юрий Луценко УНИАН

В Украине проведут доследственную проверку деятельности компаний, которые импортируют газ из стран ЕС в Украину, в том числе Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" , на предмет законности закупки газа по формуле "Баумгартен (Австрия) плюс доставка".

Об этом во время пресс-конференции, посвященной итогам работы Генпрокуратуры в 2016 году, сообщил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает УНИАН.

"Украина потребляет газ по формуле "Баумгартен +"… "Нафтогаз" покупает газ у европейских фирм по цене "Баумгартен плюс доставка в Украину". Тем не менее у меня есть заявления о том, что газ на самом деле не отходит от территории Украины на запад более чем на 10 км до словацкой перемычки. Таким образом, возникает вопрос, за что платится 40 евро доставки из Австрии (где находится город и Центрально-европейский газовый хаб "Баумгартен" — ред.). Такую доследственную проверку мы также проведем", — сказал Луценко.

Также он предупредил, что если объяснения компаний-импортеров газа не будут исчерпывающими, то прокуратура откроет уголовное производство.

Кроме того, он сообщил, что Генпрокуратура проведет доследственную проверку деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и разработки этим органом формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам +".

"Я как генпрокурор дал поручение провести проверку формирования тарифов с так называемым "Роттердамом +" в Национальной комиссии регулирования энергетики", — сказал Луценко, добавив, что комиссия должна не только устанавливать алгоритмы расчетов тарифов, но также и проверять их выполнение.

"При всем независимом статусе НКРЭКУ, они не являются независимыми от невыполнения своих прямых обязательств", — подчеркнул генпрокурор.

"Я должен установить, действительно ли уголь в Украине покупается по формуле "Роттердам +". По предыдущим разъяснениям руководителей Кабмина — нет, поскольку эта формула предусматривает цену на уголь 5 с лишним тысяч гривен за тонну, а сейчас за него платят по решению НКРЭКУ около 1,5 тыс. грн за тонну", — сказал Луценко.

Также, по его словам, к данной проверке следует подключить Антимонопольный комитет Украины.

"Павлоградуголь" (подразделение частного энергохолдинга ДТЭК — ред.) является абсолютным монополистом на рынке антрацита в Украине. Установление их тарифов должно проходить через специальную процедуру, установленную конкурентным законодательством", — добавил генпрокурор.

Отметим, что в ноябре 2015 года Украина перестала импортировать газ российского монополиста "Газпром". В 2016 году наша страна импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности из Словакии — 9,1 млрд куб. м, Венгрии — 1 млрд куб. м и Польши — 1 млрд куб. м. Доля "Нафтогаза" в общем импорте составила около 74% — 8,2 млрд куб. м.

Для финансирования импортных поставок госхолдинг использует кредитные линии ЕБРР, банков Citi и Deutsche под кредитные гарантии в размере 500 млн долл., которые были получены от Всемирного банка. Кроме того, "Нафтогаз" намерен подписать необходимые документы для получения гарантий финансового учреждения правительства США — организации OPIC (Overseas Private Investment Corporation) для финансирования импорта газа американскими компаниями-трейдерами.

1 февраля "Нафтогаз" опубликовал заявление о том, что обязательное раскрытие коммерческой информации, такой как стоимость природного газа в контрактах на закупку "голубого" топлива, ставит госхолдинг в невыгодное положение по сравнению с частными импортерами и может привести к росту цен на импортный газ и сужению круга поставщиков.

По данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в декабре 2016 года составляла 6006,6 тыс. грн/тыс. куб. м., а в январе она выросла до 6032 грн/тыс. куб. м.

Также отметим, что в апреле 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка"). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цены, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно требовал разобраться с целесообразностью использования этой формулы. В середине января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам плюс доставка" не сняло проблему диверсификации поставок данного топлива в Украину.

14 февраля бывший член НКРЭКУ Андрей Герус заявил, что тепловая генерация, большая часть которой принадлежит энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн благодаря включению в тариф на электроэнергию стоимости угля по упомянутой формуле, продолжая поставлять уголь из зоны АТО. В этот же день премьер-министр Владимир Гройсман назвал фейком попытки навязать украинцам мысль о том, что Украина закупает уголь по так называемой формуле "Роттердам плюс".

Подробнее о ситуации на рынке угля читайте в материале "Игра на понижение. Почему уголь госшахт должен стоить не менее 1700 грн за тонну".