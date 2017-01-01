Луценко впервые рассказал о секретных деталях конфискации "денег Януковича"

в деле были вычислены 29 человек, которые пошли на сделку со следствием и раскрыли тайную информацию

Юрий Луценко. segodnya.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко впервые публично рассказал о ходе расследования дела о конфискации денег беглого экс-президента Виктора Януковича.

По его словам, в деле были вычислены 29 человек, которые пошли на сделку со следствием и раскрыли тайную информацию, пишет "Сегодня".

По его словам, это огромное уголовное производство, следствие по которому шло с 2014 года.

"…в рамках дела мы получили 30 решений судов — это я, кстати, впервые озвучиваю. По этим решениям признаны участниками преступной группы 30 физлиц и около 500 фирм, служивших механизмами для проведения незаконных действий. Эти люди пошли на соглашение со следствием, дали информацию о структурах, алгоритмах и о роли "боссов мафии", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что "эти люди" — это 29 человек — руководители или собственники предприятий, через которые начинался старт, вывод денег из страны.

"Один из них — первый замминистра экономики тех времен. Он получил три года условно. Мы считаем слишком мягким такой приговор, подавали апелляцию, но таково решение суда", — сообщил Генпрокурор.

"Весь этот массив информации позволил нам провести финальную часть следствия, которая действительно заняла месяц. Мы нашли еще нескольких человек, давших нужные сведения", — подчеркнул Луценко.

Ранее Луценко заявля, что в начале 2018 года у беглого Януковича и его окружения конфискуют еще пять миллиардов гривен (около 180 млн долларов).